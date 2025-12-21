Nell’area del liceo Morin alla Gazzera sorgerà una nuova palestra per le attività scolastiche e le società sportive. Il sindaco della Città metropolitana, Luigi Brugnaro, ha approvato con decreto il progetto esecutivo della struttura, che sarà realizzata nel corso del 2026. È una delle tre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Pronto il progetto per la palestra scolastica nell'area del Morin

