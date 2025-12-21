Pronostico Virtus Entella-Sudtirol | numeri quasi identici e risultato scritto

L'incontro tra Virtus Entella e Südtirol, valido per la diciassettesima giornata di Serie B, si disputerà domenica alle 15. Le due squadre presentano numeri molto simili in questa stagione, rendendo il pronostico incerto. Di seguito, analisi delle statistiche, formazioni e previsioni per questa partita. Pronostico Virtus Entella-Südtirol: numeri (quasi) identici e risultato scritto.

Entella-SudTirol è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Quindici punti in classifica dopo sedici partite giocate; quindici i gol fatti; diciannove quelli subiti dal SudTirol di Castori – un vecchio volpone della panchina – ventiquattro quelli dell'Entella che, tra le neopromosse in B, è quella che qualche soddisfazione se l'è tolta davvero. Insomma, numeri quasi identici e risultato scritto.

