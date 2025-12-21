Vasco da Gama e Corinthians si affrontano nella gara di ritorno della finale di Coppa del Brasile. Le due squadre si contendono il titolo in una sfida che si preannuncia equilibrata. Di seguito, le formazioni, le modalità di visione in tv e streaming e il pronostico. Sembrava dovesse indirizzare la finale, il Corinthians, nel match d’andata. Pronostico Vasco da Gama-Corinthians: la coppa è a un passo.

Vasco-Corinthians è la gara di ritorno della finale di Coppa del Brasile. Formazioni, dove vederla in tv e streaming, pronostico Sembrava dovesse indirizzare la finale, il Corinthians, nel match d’andata. Così non è stato perché lo zero a zero che il Vasco è riuscito a prendersi in trasferta, adesso, permette ai bianconeri di essere favoriti. Pronostico Vasco-Corinthians: la coppa è a un passo (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una gara con 12 tiri totali ma zero nella porta. Non che il Corinthians abbia fatto meglio – solamente due le conclusioni nello specchio – a dimostrazione del fatto che è stata una partita brutta, tirata, come quasi tutte le finali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

