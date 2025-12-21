Pronostico Utrecht-PSV Eindhoven | in trasferta non ne sbagliano una

L'incontro tra Utrecht e PSV Eindhoven, valido per la diciassettesima giornata di Eredivisie, si svolgerà domenica alle 12:15. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la PSV alla ricerca di conferme fuori casa. In questa analisi, verranno analizzati i dati principali, le formazioni probabili e il pronostico. Pronostico Utrecht-PSV Eindhoven: in trasferta non ne sbagliano una.

Utrecht-PSV Eindhoven è una partita della diciassettesima giornata di Eredivisie e si gioca domenica alle 12:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il PSV Eindhoven da qualche settimana ha ormai staccato le sue inseguitrici, portandosi a +9 sulla seconda, il Feyenoord, l'unica che ancora potrebbe in teoria dare filo da torcere agli uomini di Peter Bosz. Martedì scorso i biancorossi hanno pure superato senza problemi il turno in KNVB Beker (Coppa d'Olanda), strapazzando 3-0 il GVVV. Pochi giorni prima invece era arrivata un'altra vittoria, la decima di fila in Eredivisie.

