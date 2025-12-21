Pronostico Feyenoord-Twente | l’obiettivo è non mollare

Feyenoord-Twente, valida per la diciassettesima giornata di Eredivisie, rappresenta un incontro importante per entrambe le squadre. Con il Feyenoord che cerca di risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive e con un distacco di nove punti dal Psv, l’obiettivo è non mollare. La partita si prospetta equilibrata, con la volontà di ottenere un risultato positivo. Pronostico, formazioni e dove vederla.

Feyenoord-Twente è una partita valida per la diciassettesima giornata di Eredivisie: pronostico, formazioni e dove vederla Nove punti di distacco dal Psv primo in classifica e l'eliminazione dalla Coppa d'Olanda in casa nel corso della settimana – tre sconfitte di fila per il Feyenoord – non sono un bel biglietto da visita per questa squadra. Che ha un solo obiettivo, cercare di non mollare in questo momento della stagione per non dare la possibilità alla squadra che guida il campionato di prendere il largo in maniera definitiva.

