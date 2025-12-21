Pronostici Genoa-Atalanta | la doppia ammoniti

Genoa-Atalanta, due possibili ammoniti a cui prestare particolare attenzione: le quote sul tavolo Gli ultimi impegni tra Genoa e Atalanta sono stati caratterizzati da ritmo, intensità e non poche interruzioni di gioco. Un trend che difficilmente sarà interrotto questa sera vista l’importanza di un match nel quale entrambe le squadre vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane. (Ansa Foto) – IlVeggente.it In tal senso sono due i nomi sui quali si potrebbe porre l’accento in chiave ammoniti. Visto il traffico che si preannuncia in mediana, rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara sia Bernasconi che Malinovskyi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

