Il Comune di Comacchio, in collaborazione con il Parco del Delta del Po, comunica che martedì 23 dicembre si terrà la tradizionale vendita natalizia di prodotti ittici locali a prezzi calmierati. Questa iniziativa mira a promuovere i prodotti del territorio e a favorire un consumo consapevole e sostenibile.

Il Comune di Comacchio, in collaborazione con il Parco del Delta del Po, informa che nella giornata di martedì 23 dicembre si svolgerà la tradizionale vendita natalizia del pescato locale a prezzo calmierato. La vendita sarà effettuata nella sede della Manifattura dei Marinati, dalle 9 e fino ad. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Promozione dei prodotti ittici del territorio, vendita straordinaria a prezzi calmierati

Leggi anche: Terni, il padel internazionale protagonista ad Happy Village: “Occasione straordinaria di promozione del territorio”

Leggi anche: "Sai che pesci prendere?" Incontro pubblico dedicato al consumo consapevole dei prodotti ittici

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Promozione dei prodotti ittici del territorio, vendita straordinaria a prezzi calmierati; Natale 2025, martedì 23 dicembre in Manifattura la vendita a prezzo calmierato di anguille e cefali; Anguille e cefali a prezzi calmierati. Alla Manifattura c’è la tradizione; Una tonnellata circa di pesce sequestrato nel Napoletano: Potenzialmente pericoloso per il consumo umano.

Promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio Castiglionese con l’Associazione “Città del Vino” - Arezzo, 17 aprile 2025 – All’indomani dell’adesione all’Associazione Nazionale “Città del Vino” l’amministrazione comunale prosegue il suo cammino nella valorizzazione del prelibato nettare degli dei, ... lanazione.it

IFTS: Bando per "Tecnico superiore per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio" - L’intervento è finalizzato a formare la figura professionale di Tecnico Superiore per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del ... regione.campania.it

Promozione del territorio. Gli operatori camaioresi al Mercato del Carmine - L’assessora Pescaglini: "Così valorizziamo i nostri prodotti e le nostre realtà". lanazione.it

Segui i nostri consigli per brindare al meglio! Tanti prodotti in promozione fino al 31 Dicembre! Li trovi tutti sul volantino! https://shorturl.at/lz9I6 - facebook.com facebook