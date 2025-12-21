Promozione dei prodotti ittici del territorio vendita straordinaria a prezzi calmierati

Il Comune di Comacchio, in collaborazione con il Parco del Delta del Po, comunica che martedì 23 dicembre si terrà la tradizionale vendita natalizia di prodotti ittici locali a prezzi calmierati. Questa iniziativa mira a promuovere i prodotti del territorio e a favorire un consumo consapevole e sostenibile.

Il Comune di Comacchio, in collaborazione con il Parco del Delta del Po, informa che nella giornata di martedì 23 dicembre si svolgerà la tradizionale vendita natalizia del pescato locale a prezzo calmierato. La vendita sarà effettuata nella sede della Manifattura dei Marinati, dalle 9 e fino ad. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

