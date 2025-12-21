Ecco la guida ai programmi TV di domenica 21 dicembre 2025. Tra quiz e film, potrete scegliere tra “L’Eredità” su Rai 1, “Chi vuole essere milionario” su Canale 5 e “Ocean’s Eleven” su Iris. La selezione di stasera offre diverse opzioni per trascorrere la serata davanti alla televisione. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 21 dicembre 2025.

“L’Eredità” su Rai 1, “Chi vuole essere milionario” su Canale 5, “Ocean’s Eleven” su Iris. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 21 dicembre 2025. La prima serata del 21 dicembre 2025 offre su Rai 1 il Gran Galà Telethon de L’Eredità, unendo spettacolo e solidarietà in una serata speciale guidata da Marco Liorni, mentre Rai 2 sceglie l’atmosfera fiabesca del film Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni, perfetto per il clima natalizio. Su Rai 3 torna l’informazione d’inchiesta con Report, che affronta temi cruciali dell’attualità economica e digitale. Il fronte Mediaset risponde con l’intramontabile Chi vuole essere milionario su Canale 5, il talk politico Zona Bianca su Rete 4 e la comicità di Zelig On su Italia 1. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV domenica 21 dicembre 2025: quiz e film

Leggi anche: Programmi TV domenica 7 dicembre 2025: opera, quiz e film

Leggi anche: Programmi TV domenica 14 dicembre 2025: musica, quiz e film

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il concerto di Natale in Senato, con Claudio Baglioni, su Rai1; Film di Natale in tv dal 21 al 28 dicembre 2025: programmazione Rai, Mediaset e Sky; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 14 Dicembre, in prima serata; Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 21 al 27 dicembre.

Calcio in tv oggi, 21 dicembre 2025: Genoa-Atalanta e le altre sfide del giorno - Nella guida TV di domenica 21 dicembre 2025 le gare di Serie A e Serie B sono trasmesse su DAZN; Fiorentina- calciomagazine.net

RAI 1 * “DOMENICA IN” – 21/12 (14.00) : «I RICCHI E POVERI SI ESIBISCONO CON MARIO BIONDI E ORNELLA MUTI, SPAZIO ALLA RICERCA TELETHON» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Nuovo appuntamento, domenica 21 dicembre alle 14. msn.com