Fucecchio, 21 dicembre 2025 – La Lucchese dopo un primo tempo da incubo sotto di due gol è riuscita nella ripresa ad accorciare e poi a pareggiare, conquistando così un punto che le consente di chiudere in vetta alla classifica, campione d’inverno, a pari punto con lo Zenith Prato, in vantaggio in virtù del successo nello scontro diretto alla seconda giornata. Il Fucecchio parte subito forte e al 10’ conquista un calcio di punizione per un fallo di Lorenzini su Pieri. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Geniotal di testa batte Milan, portando in vantaggio i suoi. La Lucchese prova subito a rispondere e lo fa con Riad, ma la sua conclusione termina di poco alta sopra la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Primo tempo da incubo, ma la Lucchese riesce ad accorciare: contro il Fucecchio finisce 2-2

