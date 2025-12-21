PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan 0-1 57? Lontani | rossoneri in vantaggio grazie al calcio di rigore di Lontani
65?- Doppio cambio tra le file azzurre; fuori Gambardella e Lo Scalzo, dentro Eletto e Borriello. 64?- Primo giallo anche per il Napoli; ammonito Genovese 57?- Vantaggio Milan: Plazzotta viene atterrato in area da Gambardella e conquista il calcio di rigore: Lontani freddissimo dal dischetto, porta in vantaggio i rossoneri. 47?- Il primo giallo dell’incontro è del Milan: ammonito Perera per fallo su Raggioli. 45?- Inizia il secondo tempo con il primo cambio del match; fuori Gorica, dentro Raggioli. 45?- Termina la prima metà di gioco. 43?- Pericolosissimo il Milan; incursione laterale di Di Siena, che mette un cross per Mancioppi che tenta il tacco; la sua conclusione esce di pochissimo alla sinistra di Spinelli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Primavera 1, Atalanta-Milan 0-0 in diretta: Lontani vicino al gol | LIVE News
Leggi anche: Primavera, Bologna-Milan 0-1: gol di Lontani a sorpresa | LIVE NEWS
Primavera, Napoli-Milan (0-0): si comincia tra pochi minuti! - Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida: NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, ... milannews.it
RILEGGI LIVE – Primavera: Sassuolo-Napoli 1-1 (34' Gjyla, 59' aut.Campani), un punto per gli azzurrini - Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la quindicesima giornata Primavera tra Sassuolo e Napoli con gli azzurrini che cercano punti preziosi ... iamnaples.it
#Primavera, domani si gioca #Napoli-#Milan a Cercola: ecco i convocati di mister Rocco https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Primavera--domani-si-gioca-Napoli-Milan-a-Cercola--ecco-i-convocati-di-mister-Rocco-144753.aspx #NapoliMilan #P - facebook.com facebook
Primavera, Sassuolo-Napoli 1-1 (34' Gjyla, 59' aut.Campani): pari in Emilia per gli azzurrini! x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.