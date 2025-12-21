65?- Doppio cambio tra le file azzurre; fuori Gambardella e Lo Scalzo, dentro Eletto e Borriello. 64?- Primo giallo anche per il Napoli; ammonito Genovese 57?- Vantaggio Milan: Plazzotta viene atterrato in area da Gambardella e conquista il calcio di rigore: Lontani freddissimo dal dischetto, porta in vantaggio i rossoneri. 47?- Il primo giallo dell’incontro è del Milan: ammonito Perera per fallo su Raggioli. 45?- Inizia il secondo tempo con il primo cambio del match; fuori Gorica, dentro Raggioli. 45?- Termina la prima metà di gioco. 43?- Pericolosissimo il Milan; incursione laterale di Di Siena, che mette un cross per Mancioppi che tenta il tacco; la sua conclusione esce di pochissimo alla sinistra di Spinelli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan 0-1 (57? Lontani): rossoneri in vantaggio grazie al calcio di rigore di Lontani

Primavera, Napoli-Milan (0-0): si comincia tra pochi minuti! - Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida: NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, ... milannews.it