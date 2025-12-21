PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan 0-0 | termina un primo tempo con poche emozioni

45?- Termina la prima metà di gioco. 43?- Pericolosissimo il Milan; incursione laterale di Di Siena, che mette un cross per Mancioppi che tenta il tacco; la sua conclusione esce di pochissimo alla sinistra di Spinelli. 42?- Il Milan tenta il jolly con un colpo di tacco di Lontani, ma il suo tentativo è facile presa di Spinelli. 37?- Partita con poche emozioni e tanti duelli in mezzo al campo. 18?- Il Napoli prova a farsi vedere dalle parti del portiere rossonero; grandi azioni manovrate degli azzurrini, ma la difesa del Milan respinge senza grossi problemi. 15?- Ancora Milan in attacco; i rossoneri creano problemi a Spinelli, ma il 95 azzurro è sempre attento a respingere i pericoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

