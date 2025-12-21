PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan 0-0 | i rossoneri provano a sbloccare il match ma gli azzurrini tengono botta

18?- Il Napoli prova a farsi vedere dalle parti del portiere rossonero; grandi azioni manovrate degli azzurrini, ma la difesa del Milan respinge senza grossi problemi. 15?- Ancora Milan in attacco; i rossoneri creano problemi a Spinelli, ma il 95 azzurro è sempre attento a respingere i pericoli. 13?- Grande chiusura difensiva di Smeraldi; l’11 azzurro interviene in area di rigor, rischiando di causare il penalty, ma la sua scivolata è perfetta sul pallone. 12?- Timido tentativo degli azzurrini sugli sviluppi di calcio piazzato: Cimmaruta crossa sul secondo palo, ma il colpo di testa di Gorica è debole e fuori dallo specchio di porta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

