Tragedia nel Salernitano, dove un uomo ha ucciso la compagna a coltellate e poi si è tolto la vita. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, a Cava de’ Tirreni, in via Ragone. Nel tentativo di difendere la figlia è rimasta ferita anche la madre della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un quarantenne, si è scagliato contro la compagna, sua coetanea, colpendola ripetutamente con un coltello. La donna è morta a causa delle gravi ferite riportate. Subito dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe lanciato dalla finestra dell’abitazione, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi per entrambi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Prima la furia omicida a coltellate, poi il tragico epilogo: città italiana sotto shock

Leggi anche: Mariella Chiari, uccisa a coltellate per dei Gratta&Vinci: ecco come una banale lite si è trasformata in furia omicida

Leggi anche: Il viaggio dalla Svizzera, le martellate alla nonna e la fuga in treno: i passi di Vitali prima della furia omicida

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tragedia in un’abitazione di Uggiate: marito e moglie trovati morti, a dare l’allarme il figlio che era andato a trovarli.

Il viaggio dalla Svizzera, le martellate alla nonna e la fuga in treno: i passi di Vitali prima della furia omicida - Lorenzo Vitali viveva in Svizzera con la compagna e la figlia, ma era tornato ad Acilia probabilmente per trovare la famiglia ... fanpage.it