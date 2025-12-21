Prima donna al comando | Pensiamo al futuro Ma non alle elezioni

Il Natale rappresenta un momento di riflessione e rinascita, che trascende le festività religiose per diventare simbolo di nuovi inizi. In questo contesto, la nomina della prima donna al comando della città segna un passo importante verso il cambiamento e l’innovazione. Pensiamo al futuro. Ma non alle elezioni.

Il Natale inteso come riferimento alla Cristianità ma anche alla nascita, in questo caso, del breve mandato da sindaco facente funzione della città. E il riferimento a Winston Churchill nelle conclusioni: "Il politico diventa uomo di Stato, aggiungo io donna, – ha detto Anna Maria Celesti – quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni. Facciamo sì che quella di un grande uomo della politica e delle istituzioni non resti solo una bella citazione". E’ così che Anna Maria Celesti ha voluto salutare i tantissimi pistoiesi che, ieri pomeriggio, sono accorsi in Sala Maggiore di palazzo Comunale, decisamente troppo stretta per accogliere tutti, per ascoltare i suoi auguri di Natale, i primi in questo ruolo dopo l’uscita di scena del sindaco Alessandro Tomasi con il punto interrogativo se saranno anche gli ultimi o meno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

