Prima donna al comando | Pensiamo al futuro Ma non alle elezioni
Il Natale rappresenta un momento di riflessione e rinascita, che trascende le festività religiose per diventare simbolo di nuovi inizi. In questo contesto, la nomina della prima donna al comando della città segna un passo importante verso il cambiamento e l’innovazione. Pensiamo al futuro. Ma non alle elezioni.
Il Natale inteso come riferimento alla Cristianità ma anche alla nascita, in questo caso, del breve mandato da sindaco facente funzione della città. E il riferimento a Winston Churchill nelle conclusioni: "Il politico diventa uomo di Stato, aggiungo io donna, – ha detto Anna Maria Celesti – quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni. Facciamo sì che quella di un grande uomo della politica e delle istituzioni non resti solo una bella citazione". E’ così che Anna Maria Celesti ha voluto salutare i tantissimi pistoiesi che, ieri pomeriggio, sono accorsi in Sala Maggiore di palazzo Comunale, decisamente troppo stretta per accogliere tutti, per ascoltare i suoi auguri di Natale, i primi in questo ruolo dopo l’uscita di scena del sindaco Alessandro Tomasi con il punto interrogativo se saranno anche gli ultimi o meno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Emanuela Scuderi, la prima donna al comando di un reparto dell’Esercito Italiano
Leggi anche: Carabinieri, un maresciallo donna per la prima volta al comando della stazione di Santa Elisabetta
Prima donna al comando: Pensiamo al futuro. Ma non alle elezioni.
Prima donna al comando: "Pensiamo al futuro. Ma non alle elezioni" - Celesti ha definito quello attuale come un passaggio storico per Pistoia "È stato ’sfondato il tetto di cristallo’. msn.com
François Mitterrand, le roman du pouvoir : Splendeur et Misère du pouvoir (1988-1995)
Patrizia Apostoli sarà la prima donna leader dell’Ordine - facebook.com facebook
Il #19dicembre 1985 Mary Lund a Minneapolis, Minnesota, diventa la prima donna a ricevere un cuore artificiale Jarvik-7. Lund avrà un trapianto di cuore umano 45 giorni dopo. Sopravvisse fino all'ottobre 1986. Il Jarvik-7 è dotato di 2 pompe, proprio come i v x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.