Il prezzo del gas all’ingrosso è un dato importante per comprendere l’andamento del mercato energetico. Oggi, 21 dicembre 2025, il prezzo PSV si attesta a circa 29,62 euro/MWh, equivalenti a 0,281 euro/Smc. Analizzare queste cifre aiuta a valutare l’attuale situazione del settore e le possibili tendenze future. Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 21 Dicembre 2025, si attesta a circa 29,62 euroMWh, corrispondenti a 0,281 euroSmc. Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso, influenzando direttamente i costi per aziende e famiglie. Analizzando l’andamento delle ultime settimane, il PSV mostra una tendenza al ribasso rispetto ai valori registrati a inizio dicembre, quando il prezzo superava i 33 euroMWh (0,313 euroSmc). Dopo una fase di volatilità, con picchi e discese, il prezzo si è stabilizzato su livelli più bassi, segno di una maggiore disponibilità di gas e di una domanda meno sostenuta rispetto alle attese stagionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

PSV gas oggi: qual è il valore a dicembre 2025?; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 17 dicembre 2025; Calano le bollette di luce e gas: ecco quanto si risparmierà nel 2026; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 12 dicembre 2025.

Offerte Gas a ottobre 2025 a prezzo fisso e indicizzato - Con l’arrivo dell’autunno, cresce la preoccupazione delle famiglie italiane per il budget da destinare alle bollette del gas: i riscaldamenti vengono accesi e le spese potrebbero schizzare, complici ... facile.it

Bollette luce e gas: come prepararsi all’inverno e risparmiare - Le ultime settimane dell’anno sono un buon momento per fare un primo bilancio sull’andamento dei prezzi all’ingrosso di luce e gas negli scorsi mesi. key4biz.it