Prezzo gas al metro cubo oggi Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è una delle informazioni più richieste da famiglie e imprese, in un contesto di volatilità dei mercati energetici. Conoscere l'andamento dei prezzi permette di pianificare meglio i consumi e le spese energetiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è una delle informazioni più ricercate da famiglie e imprese, soprattutto in un contesto di volatilità dei mercati energetici. Sapere quanto si paga oggi per un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione l'importo della prossima bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 21 DICEMBRE 2025 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente.

