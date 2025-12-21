Prezzi che fanno discutere | aperitivo da 10 euro in centro a Como nel bicchiere di plastica
A Como, i prezzi degli aperitivi nel centro cittadino continuano a sollevare discussioni, con costi che spesso sorprendono i visitatori. Un esempio è l’aperitivo da 10 euro servito in bicchiere di plastica, anche in periodi meno turistici. La presenza costante di turisti e la crescente domanda hanno contribuito a una certa stabilità delle tariffe, rendendo il lago una meta attiva tutto l’anno. Como e i prezzi che fanno discutere, non solo in estate ma anche in inverno. Anche perché, ormai,
Como e i prezzi che fanno discutere, non solo in estate ma anche in inverno. Anche perché, ormai, il lago sembra avviato verso le quattro stagioni del turismo, senza vere battute d'arresto.A scriverci è un lettore che segnala il costo di un aperitivo pagato 10 euro, servito da asporto, senza.
