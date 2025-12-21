Previsioni traffico autostrade Natale 2025 | i giorni da bollino rosso per le vacanze invernali

Le previsioni sul traffico autostradale per il Natale 2025 indicano un aumento dei flussi sulla rete stradale, con alcuni giorni di maggiore congestione. In particolare, il 24, 26 e 28 dicembre sono considerati i momenti di massimo afflusso, mentre si prevedono criticità anche nei primi giorni di gennaio. Questi dati sono utili per pianificare con attenzione gli spostamenti durante le vacanze invernali.

È iniziato l'esodo natalizio: traffico in aumento su tutta la rete stradale e autostradale. Picchi attesi il 24, 26 e 28 dicembre, con criticità anche il 1° e 4 gennaio 2026. Attenzione a divieti mezzi pesanti e obbligo pneumatici invernali.

