Previsioni meteo per Avellino – 21 dicembre 2025 Ad Avellino, il 21 dicembre 2025, la giornata si presenterà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno generalmente miti, con venti deboli o moderati. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.
Ad Avellino, il 21 dicembre 2025, la giornata si presenterà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa nelle prime ore del mattino. Non sono previste precipitazioni.Nel corso della giornata la temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima sarà di 5°C; lo zero termico si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
