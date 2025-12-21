Previsioni meteo il tempo fino a Natale

🔊 Ascolta la notizia

Previsioni meteo fino a Natale dell'Esperto di Francesco Nucera di Meteo Solutions. Settimana di Natale dinamica in Sicilia. Una perturbazione porterà precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, con maggiore coinvolgimento dei versanti orientali e meridionali. Non si tratta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

previsioni meteo il tempo fino a natale

