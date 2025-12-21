Dieci tra ex allieve ed ex allievi di un corso di alta formazione del Teatro Due di Parma hanno deciso di prendere pubblicamente posizione sulla vicenda dei presunti abusi e delle molestie subite da alcune attrici, chiedendo che non venga abbassata l’attenzione su quanto accaduto. Il caso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Presunti abusi al Teatro Due, ex allievi rompono il silenzio: “Non spegnete i riflettori su questa vicenda”

Leggi anche: Molestie sulle attrici, Bocchi: "Vicenda aberrante, altre allievi hanno subito abusi?"

Leggi anche: “La verità su quei bambini e i genitori”. Famiglia nel bosco, i vicini rompono il silenzio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Molestie al Teatro Due di Parma: quel che poteva essere un MeToo tutto italiano è emerso troppo a fatica; Ex allievi: Inaccettabile silenzio sugli abusi al Teatro Due; Al Teatro 7 la vicenda di Ugo Forno, più giovane martire della Resistenza; Lotta a omertà e impunità: necessario sradicare il sistema.

Presunti abusi al Teatro Due, ex allievi rompono il silenzio: “Non spegnete i riflettori su questa vicenda” - Dieci tra ex allieve e allievi intervengono dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro che ha condannato la Fondazione del Teatro Due e un regista- parmatoday.it