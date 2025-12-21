Preso a calci e pugni in centro a Bologna | Nessun passante mi ha aiutato

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Bologna, lasciando un uomo ferito e profondamente scosso. Racconta di essere stato preso a calci e pugni senza che nessuno dei passanti intervenisse, suscitando preoccupazione e riflessioni sulla sicurezza e l’indifferenza in contesti pubblici. Preso a calci e pugni in centro a Bologna: “Nessun passante mi ha aiutato”

Bologna, 21 dicembre 2025 – "Sono molto scosso. Non posso fare a meno di pensare cosa sarebbe accaduto se al mio posto ci fossero state mia mamma, mia moglie o mia figlia: quell'uomo aveva la cattiveria impressa nello sguardo". "Aggredito a calci e pugni senza motivo". La voce di R.B. è bassa e provata mentre ripercorre ciò che gli è accaduto venerdì pomeriggio in via Irnerio, all'incrocio con Mascarella. Dove uno straniero, nordafricano e di circa 30 anni, lo ha aggredito senza motivo, colpendolo alla schiena e al capo con pugni e calci. Intorno "alle 17 sono uscito di casa a piedi per andare in farmacia – racconta il 64enne –.

