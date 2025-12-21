Presepi viventi il giorno del debutto Castiglioni rinnova la tradizione
di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO Torna oggi uno degli appuntamenti più attesi del Natale castiglionese. La bellezza e la suggestione del Presepe Vivente tornano ad animare strade e vicoli del centro storico di Castiglion Fiorentino, con oltre cento comparse pronte a far rivivere il mistero della Natività. Un evento che, anno dopo anno, si è trasformato in una tradizione capace di coinvolgere l’intera comunità e richiamare visitatori da tutta la Valdichiana. L’iniziativa, organizzata e promossa dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’Amministrazione comunale, prevede anche per l’edizione 2025 due uscite: la prima oggi e la seconda venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
