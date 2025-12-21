Presepi viventi, il giorno del debutto. Castiglioni rinnova la tradizione di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO Torna oggi uno degli appuntamenti più attesi del Natale castiglionese. La rappresentazione, che coinvolge numerosi cittadini, rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione delle radici locali, mantenendo vivo il senso di comunità e tradizione durante le festività natalizie.

di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO Torna oggi uno degli appuntamenti più attesi del Natale castiglionese. La bellezza e la suggestione del Presepe Vivente tornano ad animare strade e vicoli del centro storico di Castiglion Fiorentino, con oltre cento comparse pronte a far rivivere il mistero della Natività. Un evento che, anno dopo anno, si è trasformato in una tradizione capace di coinvolgere l’intera comunità e richiamare visitatori da tutta la Valdichiana. L’iniziativa, organizzata e promossa dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’Amministrazione comunale, prevede anche per l’edizione 2025 due uscite: la prima oggi e la seconda venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

