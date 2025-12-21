presepe vivente e caccia a babbo natale

Oggi a Reggio si vive l’atmosfera natalizia con due eventi principali. Dalle 15,30 alle 18, il centro si anima con il grande presepe vivente, organizzato dalla Fondazione Avsi con il patrocinio di Diocesi e Comune. Inoltre, è prevista una caccia a Babbo Natale, pensata per coinvolgere tutta la famiglia. Un’occasione per vivere moments di tradizione e convivialità nel cuore della città.

Reggio oggi si immerge totalmente nel Natale. Dalle 15,30 alle 18, il centro si anima col grande presepe vivente allestito dalla Fondazione Avsi (col patrocinio di Diocesi e Comune). ‘La pace è una via umile. Percorriamola insieme’ è il titolo dell’edizione numero 11, che richiama un’espressione di Papa Leone XIV. Saranno circa 200 i volontari, tra figuranti, lettori, coristi, scenografi, tecnici, responsabili del servizio d’ordine. Regista Serena Ragosta, affiancata dalle aiuto-registe Carla Bazzani e Maura Bezzecchi, la direzione scenografica è di Francesco Grasselli. Maria e Giuseppe avanzerannno con l’asinello, circondati da angeli-bambini, pastori, Re Magi, attraversando Piazza del Monte fino al sagrato del Duomo dove li accoglie il vescovo Giacomo Morandi, per il quadro finale: la Natività con fiaccole, il popolo, canti e musica dal vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

