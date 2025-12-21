Premiazioni del ’Malatesta Novello’ Sala commossa per i cesenati doc

Una delle edizioni più belle degli ultimi anni, quella del Premio Malatesta Novello consegnato ieri pomeriggio nell'aula magna della Biblioteca Malatestiana dal sindaco Enzo Lattuca a Paola Pedrelli, professoressa di Psicologia della Harvard Medical School, Marco Ramilli, esperto internazionale di sicurezza informatica, e, alla memoria, a Sigfrido Sozzi, primo sindaco di Cesena, riconoscimento ritirato dalla nipote Lidia Agostini. Politica e ritorno alle origini, salute mentale, innovazione e tecnologie e intelligenza artificiale: queste le tematiche che si sono intrecciate nella cerimonia condotta da Elide Giordani e aperta dagli allievi del Conservatorio 'Maderna-Lettimi'.

