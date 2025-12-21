Preghiera del mattino del 21 Dicembre 2025 | Aiutami ad accoglierti

La domenica è un momento di riflessione e di connessione spirituale. In questa giornata dedicata alla Santissima Trinità, ci rivolgiamo a Dio con sincerità e umiltà. La preghiera del mattino del 21 dicembre 2025 ci invita a chiedere l’aiuto divino per accogliere la Sua presenza nella nostra vita. Preghiera del mattino del 21 dicembre 2025: “Aiutami ad accoglierti”. La giornata può iniziare con cuore aperto e spirito attento.

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal.

Preghiera del mattino - 21 dicembre 2025

