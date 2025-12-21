Prato, 21 dicembre 2025 – Nella notte è stata posizionata la passerella di collegamento tra l’ospedale Santo Stefano e la nuova palazzina supplementare realizzata per dare 'respiro' all'intera struttura e rispondere in maniera più efficiente alle esigenze del territorio. Prato, lo spettacolare posizionamento della passerella di collegamento tra l’ospedale Santo Stefano e la nuova palazzina supplementare Entro l’estate sarà trasferito il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, mentre nel corso del 2026 andrà a regime l’intera struttura, che ospiterà geriatria e oncologia, liberando spazi all’interno dell’ospedale e consentendo una riorganizzazione complessiva anche del Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, posizionata la passerella che collega l’ospedale Santo Stefano alla nuova palazzina

Leggi anche: Prato, lo spettacolare posizionamento della passerella di collegamento tra l’ospedale Santo Stefano e la nuova palazzina supplementare

Leggi anche: Centrata la passerella che collega il municipio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Prato, operaio cinese indagato per l'accoltellamento di un collega, ma in arresto finisce il datore di lavoro per sfruttamento - C’è un indagato per tentato omicidio nella vicenda dell’accoltellamento ai danni di un cittadino cinese avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi a Prato. corrierefiorentino.corriere.it

PRATO - POSIZIONAMENTO PASSERELLA SOPRAELEVATA OSPEDALE SANTO STEFANO

La multa più salata che abbiamo preso nel nostro negozio . #prato #montemurlo #poke #multe @giuliocheli.smm - facebook.com facebook