Prato lo spettacolare posizionamento della passerella di collegamento tra l’ospedale Santo Stefano e la nuova palazzina supplementare

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. 🔗 Leggi su Lanazione.it

prato lo spettacolare posizionamento della passerella di collegamento tra l8217ospedale santo stefano e la nuova palazzina supplementare

© Lanazione.it - Prato, lo spettacolare posizionamento della passerella di collegamento tra l’ospedale Santo Stefano e la nuova palazzina supplementare

Leggi anche: Incidente tra tre auto sulla Nuova Strada del Santo: 3 feriti, in ospedale anche una mamma che era in macchina con i due figli. Chiusa la Regionale 308

Leggi anche: Perché lo “studio” della McCullough Foundation non dimostra un collegamento tra autismo e vaccini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Piantedosi a Prato, l’attacco del Pd. “Passerella elettorale: un grave precedente” - Il ministro Piantedosi ha trasformato una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza ... lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.