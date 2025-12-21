Pranzo di Natale con i consigli dello chef stellato Buccellato come antipasto e altre idee low cost

Il Natale si avvicina e rappresenta un’occasione speciale per condividere momenti conviviali. Per rendere il pranzo di festa semplice e gustoso, abbiamo raccolto alcuni consigli pratici dello chef stellato Giuseppe Mancino, con idee che combinano qualità e costi contenuti. Tra antipasti e portate principali, il menu può essere arricchito con preparazioni tradizionali e creative. Buccellato come antipasto e altre idee low cost.

Viareggio, 21 dicembre 2025 – Giuseppe Mancino è nato col cappello da chef in testa e un libro di ricette nella mente. Un predestinato. Classe 1981, originario di Sarno (Salerno), è ancora ragazzino quando inizia a lavorare in contesti prestigiosi. L'imprinting è toscano – Firenze, San Vincenzo – poi La Spezia, l'incontro con Ducasse nel Principato di Monaco. E infine uno dei matrimoni più belli e longevi della cucina italiana, quello con Il Piccolo Principe, il ristorante del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, che si staglia maestoso sul litorale ed è ormai un simbolo della città. Prima Stella Michelin, poi nel 2014 Mancino è lo chef più giovane d'Italia a ottenere la seconda stella (fra le altre cose ha anche le tre forchette del Gambero Rosso ), peraltro esibite in un hotel che ha le 'due chiavi' Michelin.

