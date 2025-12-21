Possesso palla una passione in calo Da Pellegrini a Gasp | cambiare per il vero spettacolo in campo

Il possesso palla, una volta simbolo di controllo e dominio, sta vivendo una fase di declino. Da Pellegrini a Gasp, molte squadre stanno riconsiderando le strategie, privilegiando approcci più variati e dinamici. Cambiare metodo può rappresentare la chiave per rinnovare il gioco e offrire uno spettacolo più autentico. Possesso palla, una passione in calo. Da Pellegrini a Gasp: cambiare per il vero spettacolo in campo.

Il calcio del possesso palla, quello delle percentuali schiaccianti e della conta dei passaggi, va di moda sul campo e tra gli influencer del pallone che non concepiscono altro, quelli che considerano evoluto solo un certo tipo di calcio. Un calcio orizzontale che ha creato una schiera di retropassaggisti e vuole il portiere in costruzione, ma non piace a tutti. Non a Gian Piero Gasperini il quale, a margine della vigilia di Juventus-Roma, si era lasciato andare a una critica a un canone del calcio contemporaneo, nello specifico citando il gioco di Fabregas: "Ora c'è la regola degli 8 secondi per il portiere, ma viene applicata pochissimo.

Ball possession, a waning passion. From Pellegrini to Gasp: change for a true spectacle on the pitch. - Horizontal and backward passes are also being targeted by many coaches, and new rules are being called for. sport.quotidiano.net

