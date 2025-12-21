Inter News 24 Portiere Inter, si staglia una nuova occasione per Chivu: è davvero necessario intervenire sul mercato per rafforzare l’estremo difensore?. Le parate di Martinez sono l’unico sorriso per l’Inter rientrata dall’Arabia Saudita senza trofei. A sottolinearlo è Tuttosport, che dedica ampio spazio alla prestazione di Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998, protagonista assoluto nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna. In una notte amara per i nerazzurri, l’estremo difensore è stato l’elemento capace di tenere a galla la squadra fino ai rigori. La grande parata su Giovanni Fabbian, centrocampista offensivo dei rossoblù, ha permesso all’Inter di allungare la partita e di non uscire prima del tempo regolamentare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Portiere Inter, i nerazzurri ritrovano una certezza tra i pali dopo la Supercoppa contro il Bologna?

Follia del portiere dell'Inter, il giocatore pescato dai Dilettanti ringrazia e fa esultare il club modello.

