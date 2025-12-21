Porticcioli d’Arno Arriva la proroga per le concessioni

Il Comune di Pisa ha annunciato una proroga per le concessioni sul demanio idrico lungo la sponda sud dell’Arno. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è stata spostata al 30 giugno, invece del primo gennaio. Questa misura consente agli interessati di avere più tempo per completare le procedure necessarie.

Ci sarà tempo fino al 30 giugno e non più fino al prossimo primo gennaio per presentare domanda di concessione del demanio idrico lungo la sponda sud dell’Arno nel Comune di Pisa. Lo stabilisce una norma introdotta nel collegato al maxi emendamento alla legge di bilancio 2026-2028 presentato dal presidente della Regione Eugenio Giani, dopo che il problema delle concessioni demaniali in scadenza era stato sollevato dal consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci (in foto), che ha presentato un apposito ordine del giorno. Petrucci, insieme ai colleghi Antonio Mazzeo e Matteo Trapani (Pd), Irene Galletti (in foto) (M5S), Massimiliano Ghimenti (Avs) e Federico Eligi (Casa riformista) hanno incontrato nei giorni scorsi alcuni rappresentanti delle attività che si svolgono sulla sponda sud dell’Arno che hanno illustrato la complicata situazione giuridica in cui si trovano e che rischiava di mettere fine al loro lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

