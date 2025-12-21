Ora è di nuovo a casa, un paese in provincia di Varese, con papà Stefano e i suoi due fratelli più grandi. Dopo più di tre anni e mezzo, la mamma che la aveva portata di nascosto in Costa Rica nel marzo del 2022, è tornata in Italia insieme alla figlia che ora ha 13 anni. I carabinieri le hanno rintracciare entrambe in provincia di Milano, dove le due si trovavano da alcuni giorni e dove Annalisa aveva anche iscritto la figlia a scuola, alle medie. La piccola è stata ora affidata a papà Stefano. “Il regalo di Natale più bello e inaspettato che potessi ricevere – racconta -. Sta bene, è un po' spaesata e confusa per quanto successo, ma sta bene”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Portata di nascosto dalla mamma in Costa Rica: torna in Italia e viene riaffidata al papà dopo 3 anni di angoscia e speranza

