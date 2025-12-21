Pontremoli contro il ‘Salavetitia’ per difendere il posto d’onore

Il calcio regionale si appresta a vivere un momento importante con la sfida tra Pontremoli e Salavetitia Seravezza, valida per la 14ª giornata del campionato di Seconda categoria. La partita rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di rafforzare la propria posizione in classifica e di avvicinarsi agli obiettivi stagionali. Questi incontri sono fondamentali per mantenere alta la competitività e l’interesse nel torneo. Pontremoli contro il ‘Salavetitia’ per difendere il posto d’onore.

Chiude l'anno calcistico 2025 mandando in scena il big match della 14ª giornata del campionato di Seconda categoria tra il Salavetitia Seravezza, a 23 punti, e il Pontremoli che ne ha 26. D'Abronzo di Pontedera arbitra allo stadio "La Pruniccia" di Pietrasanta: palla al centro alle 14,30. A confronto la quinta forza del torneo sempre più convinta di avere i mezzi per entrare stabilmente in area play off, contro la seconda della classe. "Sarà per noi –, sostiene il tecnico dei lunigianesi Alessio Guastini – indubbiamente, molto difficile affrontare una squadra al momento motivatissima nel dare continuità al successo di domenica scorsa sul campo del Vorno; dovremo davvero mettercela tutta ed essere capaci di superarci, dando il duecento per cento contro una squadra che in casa ha dimostrato di essere forte.

