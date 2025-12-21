Pontedera queste sono montagne russe Un derby pirotecnico finisce in pareggio
Il derby tra Livorno e Pontedera si è concluso con un pareggio, 2-2, in una partita ricca di emozioni. La sfida, combattuta e intensa, ha visto entrambe le squadre affrontarsi con determinazione. La partita si è chiusa con un risultato equilibrato, riflettendo l’equilibrio in campo e il valore delle due formazioni. È stato un incontro che ha mantenuto alta l’attenzione dei tifosi fino all’ultimo minuto. Pontedera, queste sono montagne russe. Un derby piro
LIVORNO 2 PONTEDERA 2 LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Antoni; Biondi (15’ st Bonassi), Marchesi, Hamlili (37’ st Odjer); Peralta (37’ st Panattoni); Di Carmine, Dionisi (15’ st Cioffi). A disp: Tani, Ciobanu, Calvosa, Haveri, Nwachukwu, Ghezzi, Gentile, Panaioli, Malva. All. Venturato. PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Paolieri (11’ st Migliardi), Cerretti, Vona, Perretta; Manfredonia, Faggi; Vitali, Scaccabarozzi, Tarantino (11’ st Battimelli); Nabian. A disp: Biagini, Strada, Giacomelli, Milazzo, Gueye, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto. All. Banchieri. Arbitro: Sacchi di Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Gardaland, le montagne russe sono da record: 50 milioni di passeggeri a bordo di Shaman
Leggi anche: Viareggio-Lucchese, il derby finisce in pareggio
Pontedera, queste sono montagne russe. Un derby pirotecnico finisce in pareggio.
Il cardiologo di Pontedera è scomparso all'età di 62 anni. La moglie: "Ringrazio chi lo ha seguito, sono stati eccezionali" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.