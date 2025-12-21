Polveri sottili, Arpa rileva quattro comuni lombardi fuori limite.

L’ARPA ha rilevato che in quattro comuni lombardi le polveri sottili superano i limiti previsti dalla normativa. Nonostante alcuni miglioramenti complessivi, persistono criticità, in particolare legate alla presenza di ozono. È importante monitorare costantemente la qualità dell’aria per tutelare la salute della popolazione e promuovere strategie di riduzione dell’inquinamento.

Milano, 21 dicembre 2025 – Migliora l’aria lombarda, anche se restano delle eccezioni geografiche e di inquinanti, con l’ozono che resta una criticità. A meno di due settimane dalla fine dell’anno, se anche negli ultimi giorni si proseguirà con la tendenza sin qui registrata, i dati raccolti dall’1 gennaio al 18 dicembr e dalle centraline di rilevamento certificate di Arpa Lombardia confermano anche per il 2025 il trend complessivamente in miglioramento registrato negli anni precedenti. Come negli anni precedenti, nel 2025 sarà rispettato ovunque il limite annuale per il PM10 (40 microgrammim3) con concentrazioni che nella maggior parte delle città capoluogo saranno paragonabili o inferiori a quelle registrate nell’anno 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

