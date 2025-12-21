Polizia in consiglio municipale presidente Vomero Arenella | La chiedo per lavorare in serenità

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Parla di “disordini gravi in aula”. Sulla richiesta di un presidio della Polizia di Stato, Clementina Cozzolino, presidente della Municipalità Vomero Arenella, puntualizza le sue motivazioni. Il richiamo è alla seduta del 16 dicembre scorso. Quel giorno si votava la modifica al Regolamento interno, per la nuova disciplina sulla “effettiva partecipazione” dei consiglieri nelle commissioni. Una seduta turbolenta, per la contrapposizione sul punto tra la giunta e alcuni consiglieri. Da qui, la decisione di Cozzolino: chiedere la presenza delle forze dell’ordine, nella prossima riunione del consiglio, convocata per il 23 dicembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

