Poker della Sansovino La vetta adesso è vicina

Il match tra Sansovino e Antella si è concluso con un risultato di 4-2 a favore dei padroni di casa. La squadra della Sansovino ha mostrato solidità e determinazione, avvicinandosi ulteriormente alla vetta della classifica. La partita ha evidenziato alcune spunti interessanti, ma rimangono ancora molte gare da disputare. Poker della Sansovino. La vetta adesso è vicina.

Sansovino 4 Antella 2 SANSOVINO: Antonini Manrrique, Mirante, Tognetti, Artini (35' Cacioppini), Pasquinuzzi, Sabatini, Zhupa (62' Iacomoni), Privitera, De Filippo, Ricci, Sacconi (62' Cantatore). All.: Giacomo Chini. ANTELLA: Carcani, Paterno, Frosali (79' Baggiani), Lunghi, Chiaramonti, Capanni (55' Talenti), Prati, Petrioli, Geraci (78' Virdis), Papalini, Calamai (18' Gjana). All.: Marco Brachi. Arbitro: Cavalleri di Treviglio. Reti: 30' Sacconi, 34' Lunghi, 45' De Filippo, 66' Pasquinuzzi, 89' Sabatini aut., 94' Iacomoni. MONTE SAN SAVINO – La Sansovino chiude in bellezza il 2025 andando a vincere in casa lo scontro diretto contro l'Antella di Marco Brachi lasciando un bel regalo sotto l'albero ai propri tifosi.

