Poche luminarie per il Natale? Usiamo i soldi per chi ha bisogno
Come ogni anno, torna la polemica social di alcuni cittadini che lamentano
Come ogni anno, torna la polemica social di alcuni cittadini che lamentano "poche luminarie in città: manca l’atmosfera natalizia". Alle polemiche, il Comune risponde sottolineando come lo spirito natalizio sia "un dovere di solidarietà e supporto ai fragili". "Come da tradizione, le famiglie di Buccinasco in difficoltà potranno contare sul sostegno dell’Amministrazione e delle realtà del volontariato impegnate a sostenere le persone in stato di bisogno e in attività quotidiane di contrasto alla povertà - spiegano dal Comune –. A parziale copertura dei costi per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità sostenuti durante l’anno, la Giunta comunale ha stabilito di destinare complessivamente 8mila euro alla Caritas della Parrocchia Maria Madre della Chiesa, all’associazione Banco di solidarietà di Buccinasco e alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Buccinasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Poche luminarie per il Natale? Usiamo i soldi per chi ha bisogno.
