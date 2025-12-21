Come ogni anno, torna la polemica social di alcuni cittadini che lamentano

Come ogni anno, torna la polemica social di alcuni cittadini che lamentano "poche luminarie in città: manca l’atmosfera natalizia". Alle polemiche, il Comune risponde sottolineando come lo spirito natalizio sia "un dovere di solidarietà e supporto ai fragili". "Come da tradizione, le famiglie di Buccinasco in difficoltà potranno contare sul sostegno dell’Amministrazione e delle realtà del volontariato impegnate a sostenere le persone in stato di bisogno e in attività quotidiane di contrasto alla povertà - spiegano dal Comune –. A parziale copertura dei costi per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità sostenuti durante l’anno, la Giunta comunale ha stabilito di destinare complessivamente 8mila euro alla Caritas della Parrocchia Maria Madre della Chiesa, all’associazione Banco di solidarietà di Buccinasco e alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Buccinasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Poche luminarie per il Natale? Usiamo i soldi per chi ha bisogno"

