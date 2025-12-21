Pizzaballa nella pizzeria di Gaza City lo chef Mohamed | Dimostra che non c'è differenza tra cristiani e musulmani

Il Cardinale Pizzaballa ha trascorso un momento di condivisione nella pizzeria di Gaza City, incontrando lo chef Mohamed Alamarin. Durante il pranzo, Mohamed ha sottolineato come il suo gesto dimostri che non esiste differenza tra cristiani e musulmani. L'incontro, raccontato in esclusiva a Fanpage, evidenzia l'importanza del dialogo e della convivenza tra le comunità.

M.O., Pizzaballa visita centri medici e tende sfollati a Gaza City - (askanews) – Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ha visitato oggi diversi centri medici e umanitari nella Striscia di Gaza, così come “le tende delle famiglie sfollate sul lungomare di ... msn.com

Striscia di Gaza: il cardinale Pizzaballa in visita pastorale alla parrocchia della Sacra Famiglia - Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme per i latini, accompagnato dal vicario patriarcale latino, monsignor William Shomali e una piccola delegazione, è arrivato ieri a Gaza ... corrierecesenate.it

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha fatto qualcosa di importante e inatteso. Senza alcun preavviso e nessun annuncio, ha fatto visita in queste ore a Gaza in occasione del Natale per portare conforto, speranza e aiuto concreto a una popolazione palestinese - facebook.com facebook

