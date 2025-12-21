Più risorse al trasporto scolastico nei territori montani dell’Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha incrementato le risorse dedicate al trasporto scolastico nelle aree montane, con uno stanziamento di 500mila euro aggiuntivi. Questo intervento mira a migliorare la mobilità degli studenti nei territori più isolati, garantendo un servizio più efficiente e sostenibile. La misura si rivolge ai Comuni e alle Unioni di Comuni delle zone montane, per favorire un accesso più agevole all’istruzione. Più risorse al trasporto scolastico nei territori montani dell’Em

