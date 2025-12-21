Più risorse al trasporto scolastico nei territori montani dell’Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna ha incrementato le risorse dedicate al trasporto scolastico nelle aree montane, con uno stanziamento di 500mila euro aggiuntivi. Questo intervento mira a migliorare la mobilità degli studenti nei territori più isolati, garantendo un servizio più efficiente e sostenibile. La misura si rivolge ai Comuni e alle Unioni di Comuni delle zone montane, per favorire un accesso più agevole all’istruzione. Più risorse al trasporto scolastico nei territori montani dell’Em
Il fondo regionale a sostegno del trasporto scolastico si amplia. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 500mila euro aggiuntivi destinati esclusivamente ai Comuni e alle Unioni di Comuni delle zone montane. Si tratta di risorse recuperate da economie di gestione, che vanno ad aggiungersi ai 2 milioni e 250mila euro già previsti per l’anno scolastico 2025-2026, portando il totale complessivo a 2 milioni e 750mila euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
