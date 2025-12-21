Pista ciclabile in via Piaggio scatta l' accesso agli atti di Fratelli d' Italia per verificare il rispetto di tutte le procedure

Accesso agli atti dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia sul contestato progetto della pista ciclabile in via Piaggio, nella zona industriale di Chieti Scalo. In particolare, come spiega la capogruppo Carla Di Biase, i consiglieri di minoranza chiedono “la copia della lettera con il parere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

