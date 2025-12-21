pisa nedelin e stelmach vincono la maratona

Pisa, 21 dicembre 2025 - La Maratona di Pisa ha un nuovo recordman: Dmitriy Nedelin. Oltre 4mila runner da 20 Paesi nella città di Galileo Galilei per la 26esima edizione della manifestazione, organizzata grazie alla nuova collaborazione tra le SSD 1063AD, TriO Events e il Comune di Pisa, con il patrocinio di Regione Toscana. Dopo i 42,195 km tra i più iconici del calendario podistico italiano, il traguardo in Piazza dei Miracoli, impreziosito dalla magnetica Torre Pendente, è tutto per Dmitriy Nedelin e Dominika Stelmach. Sono loro il re e la regina della XXVI Maratona di Pisa, l’ultima 42k dell’anno, come da tradizione accompagnata dalla Pisanina Mezza Maratona e dalla Christmas Run (6,5 km). 🔗 Leggi su Lanazione.it

