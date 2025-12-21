Pisa | Moreo agguanta il Cagliari nel finale 2-2 punto prezioso per Gilardino Pagelle

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cagliari pareggia 2-2 contro il Pisa all’Unipol Domus. I rossoblù rimontano l’iniziale svantaggio, ma si fanno trovare impreparati nel finale per la settima volta in questa stagione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pisa moreo agguanta il cagliari nel finale 2 2 punto prezioso per gilardino pagelle

© Firenzepost.it - Pisa: Moreo agguanta il Cagliari nel finale (2-2), punto prezioso per Gilardino. Pagelle

Leggi anche: Il Pisa strappa un punto-salvezza al Cagliari, Moreo agguanta i sardi all'89 (2-2)

Leggi anche: Serie A – La Lazio frena a Pisa. Un punto prezioso per Gilardino

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

pisa moreo agguanta cagliariCagliari-Pisa 2-2: i gol di Folorunsho, Kilicsoy, Tramoni su rigore e Moreo - Grandi emozioni fra Cagliari e Pisa nel match d'apertura della domenica di serie A. sport.sky.it

pisa moreo agguanta cagliariMoreo gela il Cagliari nel finale: il Pisa strappa il pari all'Unipol Domus - I sardi rimontano, si portano avanti ma a pochi minuti dalla fine vengono ripresi dai toscani che interrompono la striscia negativa ... tuttosport.com

pisa moreo agguanta cagliariKilicsoy illude il Cagliari, il Pisa la pareggia con Moreo nel finale: termina 2-2 la sfida salvezza - I sardi avevano ribaltato l’iniziale vantaggio di Tramoni trovando anche il momentaneo 2- fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.