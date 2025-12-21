Pisa Juve | due assenti sicuri contro i bianconeri! Salteranno la sfida del 27 dicembre ecco di chi si tratta

Pisa Juve: due giocatori assenti contro la squadra di Spalletti nel match del 27 dicembre, di chi si tratta. Ultimissime novità. Archiviato il pareggio contro il Cagliari, il Pisa deve subito voltare pagina e preparare una delle sfide più attese e proibitive della stagione: l’incrocio casalingo contro la Juventus, in programma sabato 27 dicembre alle ore 20:45 all’Arena Garibaldi. La marcia di avvicinamento al match contro i bianconeri di Spalletti, però, inizia sotto una cattiva stella per Alberto Gilardino. L’allenatore dovrà fare i conti con le convocazioni per la Coppa d’Africa. Il richiamo del Marocco: via due titolari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pisa Juve: due assenti sicuri contro i bianconeri! Salteranno la sfida del 27 dicembre, ecco di chi si tratta Leggi anche: Como Juve, stangata del Giudice Sportivo per l’attaccante di Fabregas! Salterà anche la sfida contro i bianconeri: ecco di chi si tratta Leggi anche: Juve Primavera, convocati due bianconeri con l’Italia U19! Ecco di chi si tratta, si tratta di una prima volta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; Serie A: le probabili formazioni della 15^ giornata; Il Verona corre e ora è terzultimo posto a due punti dal Cagliari; Arbitri Serie A: Juventus-Roma a Sozza. Assenti Guida e Massa, in pole per la finale di Supercoppa. Nzola espulso in Pisa Parma: reazione folle dell’attaccante! Stangata in arrivo, salterà la Juventus? Cos’è accaduto - Cos’è accaduto La serata dell’Arena Garibaldi lascia in eredità al Pisa non solo l’amarezza per un ... juventusnews24.com

Pisa, Akinsanmiro e Nzola potrebbero saltare la Juventus - M’Bala Nzola ed Ebenezer Akinsanmiro sono pronti a lasciare l’Italia per ... tuttojuve.com

Serie A, Lecce-Pisa, anticipo salvezza al Via del Mare: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming - Lecce Pisa apre la 15esima giornata di Serie A con uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza: tre punti di differenza tra le due formazioni tanto equilibrio nei precedenti e diverse assenze ... msn.com

#Gilardino avvisa la #Juventus Le parole del tecnico del #Pisa x.com

La Juventus nega i diritti al Pisa per la sciarpa evento del match - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.