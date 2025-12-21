Pisa Juve difesa ancora in emergenza | chi recupera? Le ultime verso il prossimo match dei bianconeri in Serie A
. PISA JUVE – La Juventus si proietta verso la trasferta di Pisa del prossimo 27 dicembre vivendo una fase di luci e ombre. Se da un lato l’entusiasmo è alimentato dai successi contro Bologna e Roma, dall’altro l’infermeria continua a condizionare pesantemente le scelte tattiche di Luciano Spalletti. La tegola più pesante riguarda Daniele Rugani. Gli accertamenti svolti al JMedical hanno confermato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Il difensore dovrà restare ai box per circa 6 settimane, con un nuovo controllo previsto tra dieci giorni per definire meglio il percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Infortunati Juve: chi recupera e chi no per il Milan. Novità importanti dall’infermeria per Tudor verso il big match dello Stadium
Leggi anche: Telecronaca Lazio Juve: chi commenta il match dell’Olimpico. Scelta la coppia per la super sfida di Serie A dei bianconeri
La Juve più bella, Roma senza peso. Corsport: Colpo di Lucio; Bologna, emergenza in difesa e a centrocampo: contro la Juve Italiano si affida all’attacco.
Juventus: Cabal, McKennie e Conceicao. Chi recupera e chi no per il Pisa - Juventus, emergenza infortuni verso la sfida con il Pisa: Rugani out a lungo, Conceição e McKennie da valutare. msn.com
Juventus-Roma, difesa in emergenza per Gasperini: le prove dopo lo stop di Hermoso - Gasperini dovrà fronteggiare una vera e propria emergenza in ... fantamaster.it
Juventus, di nuovo emergenza infortuni: le condizioni di Rugani, McKennie e Conceiçao - I bianconeri hanno recuperato Bremer ma si ritrovano di nuovo in difficoltà in difesa dopo la partita contro la Roma ... msn.com
Due assenti sicuro contro la #Juventus Il #Pisa dovrà fare a meno di loro x.com
Gilardino avvisa la Juventus Le parole del tecnico del Pisa - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.