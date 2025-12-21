Pisa Juve difesa ancora in emergenza | chi recupera? Le ultime verso il prossimo match dei bianconeri in Serie A

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. PISA JUVE – La  Juventus  si proietta verso la trasferta di  Pisa  del prossimo  27 dicembre  vivendo una fase di luci e ombre. Se da un lato l’entusiasmo è alimentato dai successi contro Bologna e Roma, dall’altro l’infermeria continua a condizionare pesantemente le scelte tattiche di  Luciano Spalletti. La tegola più pesante riguarda  Daniele Rugani. Gli accertamenti svolti al  JMedical  hanno confermato una  lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Il difensore dovrà restare ai box per circa  6 settimane, con un nuovo controllo previsto tra dieci giorni per definire meglio il percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

