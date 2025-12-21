. PISA JUVE – La Juventus si proietta verso la trasferta di Pisa del prossimo 27 dicembre vivendo una fase di luci e ombre. Se da un lato l’entusiasmo è alimentato dai successi contro Bologna e Roma, dall’altro l’infermeria continua a condizionare pesantemente le scelte tattiche di Luciano Spalletti. La tegola più pesante riguarda Daniele Rugani. Gli accertamenti svolti al JMedical hanno confermato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Il difensore dovrà restare ai box per circa 6 settimane, con un nuovo controllo previsto tra dieci giorni per definire meglio il percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pisa Juve, difesa ancora in emergenza: chi recupera? Le ultime verso il prossimo match dei bianconeri in Serie A

