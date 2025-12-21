ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento per estorsione ai danni di un minorenne. PISA, 21 dicembre 2025. Un 20enne albanese è rimasto ferito a una spalla ieri sera, 20 dicembre, dopo che i carabinieri hanno sparato verso l’auto in cui fuggiva. L’intervento è avvenuto nella provincia di Pisa, su richiesta di una madre che chiedeva aiuto perché il figlio minorenne stava subendo un’estorsione. Il ragazzo minorenne era stato vittima di rapina del cellulare e gli era stato chiesto un riscatto di 1.000 euro per riaverlo. La fuga e gli spari. All’arrivo dei militari, uno degli aggressori ha investito un carabiniere e si è dato alla fuga in auto, percorrendo diversi chilometri da Bientina a Montopoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pisa, i carabinieri sparano a un’auto in fuga: un giovane ferito

Leggi anche: Pisa, ruba un cellulare e scappa all'arrivo dei carabinieri, ventenne ferito dopo un inseguimento

Leggi anche: Spari contro un'auto a Bientina: ferito un giovane di 20 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito - Ferito ad una spalla da spari dei carabinieri un 20enne albanese, fuggito in auto da un controllo. lagazzettadelmezzogiorno.it