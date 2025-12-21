Pisa i carabinieri sparano a un’auto in fuga | un giovane ferito
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento per estorsione ai danni di un minorenne. PISA, 21 dicembre 2025. Un 20enne albanese è rimasto ferito a una spalla ieri sera, 20 dicembre, dopo che i carabinieri hanno sparato verso l’auto in cui fuggiva. L’intervento è avvenuto nella provincia di Pisa, su richiesta di una madre che chiedeva aiuto perché il figlio minorenne stava subendo un’estorsione. Il ragazzo minorenne era stato vittima di rapina del cellulare e gli era stato chiesto un riscatto di 1.000 euro per riaverlo. La fuga e gli spari. All’arrivo dei militari, uno degli aggressori ha investito un carabiniere e si è dato alla fuga in auto, percorrendo diversi chilometri da Bientina a Montopoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Pisa, ruba un cellulare e scappa all'arrivo dei carabinieri, ventenne ferito dopo un inseguimento
Leggi anche: Spari contro un'auto a Bientina: ferito un giovane di 20 anni
Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito - Ferito ad una spalla da spari dei carabinieri un 20enne albanese, fuggito in auto da un controllo. lagazzettadelmezzogiorno.it
Carabinieri feriscono un giovane albanese durante un inseguimento a Pisa: ecco cosa è successo - Un giovane albanese è stato fermato dai carabinieri durante un inseguimento, in seguito a una segnalazione di estorsione. notizie.it
Pisa, carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore: 20enne ferito a una spalla - È accaduto in provincia di Pisa: il 20enne aveva tentato di avere mille euro da un minorenne per riavere indietro il cellulare. corrierefiorentino.corriere.it
Operazione “Penny Black”: blitz antidroga dei Carabinieri tra Livorno, Pisa e Prato Blitz dei Carabinieri tra Livorno, Pisa e Prato nell’ambito dell’operazione “Penny Black”: 9 arresti per traffico di cocaina e hashish, porto abusivo di armi, rapine ed estorsioni. # - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.