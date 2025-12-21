Pisa è solo nerazzurra | Non ti lasceremo mai Cinquecento tifosi per la banda del Gila

Pisa si distingue per il forte legame con l'Inter, testimoniato dall'impegno dei tifosi e dalla presenza della banda del Gila. Tra analisi di classifica, questioni tecniche e aspetti economici, la passione per il calcio si mantiene viva e autentica. Pisa è solo nerazzurra:

C’è la classifica, c’è la disquisizione tecnica e il calcio business: eppure, in questo "mondo moderno del pallone", resta più che mai la passione. E quella nerazzurra si è manifestata ancora una volta ieri al grido di "non ti lasceremo mai". Sono le 13:45, l’orario dell’appuntamento dato dalla Curva Nord, che ha chiamato a raccolta le anime nerazzurre davanti all’AC Hotel di Cisanello, sede del ritiro pre-partita del Pisa. Le limitazioni per la trasferta, tra il poco tempo a disposizione per prenotare gli aerei e l’imposizione della tessera del tifoso per il settore ospiti, hanno fatto sì che gran parte del pubblico non riuscirà a seguire la squadra all’Unipol Domus di Cagliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

