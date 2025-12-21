Pioggia di doni Aiuti a disabili poveri e malati

Il grande cuore della città si manifesta attraverso iniziative di solidarietà e supporto. Recentemente, nel salone comunale, si è svolto l’evento conclusivo del progetto Techne Academy, dedicato a ragazzi con disabilità. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di impegno e vicinanza verso le persone più bisognose. Pioggia di doni Aiuti a disabili, poveri e malati.

Il grande cuore della città batte sempre più forte. Si è tenuto nel salone comunale l'evento finale del progetto Techne Academy rivolto a ragazzi con disabilità. L'evento ha visto la presenza di istituzioni, operatori, assistenti sociali e famiglie, ha visto come protagonisti ragazzi che hanno messo in scena uno spettacolo teatrale incentrato sul tema delle emozioni. Il Lions Club Forlì Host ha voluto ribadire il legame che nel corso degli anni l'associazione ha instaurato con il reparto Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni donando tre scaffalature per implementare gli arredi della ricca libreria del reparto.

