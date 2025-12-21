A 50 anni dalla pubblicazione (12 settembre 1975), Wish You Were Here dei Pink Floyd è tornato al primo posto in classifica in Italia e Inghilterra grazie a una riedizione speciale uscita per il 50º anniversario. In particolare, In Italia,, secondo le rilevazioni Fimi, la riedizione di Wish You Were Here dei Pink Floyd, con brani live inediti e rarità demo ha conquistato la vetta nella classifica degli album più venduti e in quella dei cd, vinili e musicassette. In Inghilterra, la riedizione ha conquistato la vetta della Official Albums Chart come Christmas Number 1 ed è al primo posto anche nella Official Vinyl Albums Chart grazie alle vendite del vinile. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pink Floyd: Wish you were here al primo posto in Italia dopo 50 anni

