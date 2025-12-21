Pink Floyd | Wish you were here al primo posto in Italia dopo 50 anni
A 50 anni dalla pubblicazione (12 settembre 1975), Wish You Were Here dei Pink Floyd è tornato al primo posto in classifica in Italia e Inghilterra grazie a una riedizione speciale uscita per il 50º anniversario. In particolare, In Italia,, secondo le rilevazioni Fimi, la riedizione di Wish You Were Here dei Pink Floyd, con brani live inediti e rarità demo ha conquistato la vetta nella classifica degli album più venduti e in quella dei cd, vinili e musicassette. In Inghilterra, la riedizione ha conquistato la vetta della Official Albums Chart come Christmas Number 1 ed è al primo posto anche nella Official Vinyl Albums Chart grazie alle vendite del vinile. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Pink Floyd, 50 anni di “Wish You Were Here”: in arrivo la riedizione “Wish You Were Here 50” e un pop up store a Milano
Leggi anche: Classifica Album, i Pink Floyd entrano direttamente al primo posto: sul podio anche le new entry Gemitaiz e Paky
Pink Floyd, a Milano apre un negozio dedicato alla band per 50 anni di Wish You Were Here; «Wish You Were Here» compie 50 anni: una riedizione speciale celebra il capolavoro dei Pink Floyd; v Pink Floyd: come suona Wish you where here, 50 anni dopo; Hit parade, dopo 50 anni Wish You Were Here dei Pink Floyd torna in vetta.
Pink Floyd: Wish you were here al primo posto in Italia dopo 50 anni - La riedizione celebrativa conquista ala vetta della classifica italiana. panorama.it
Pink Floyd, Wish You Were Here è l’album di Natale n.1 in UK dopo 50 anni - Pink Floyd di nuovo al numero uno in UK a Natale con Wish You Were Here: ristampa speciale, record di longevità e sfida ai classici festivi. soundsblog.it
David Gilmour festeggia al pub il ritorno in vetta dei Pink Floyd - I Pink Floyd tornano in cima alle classifiche britanniche (e anche italiane) con uno dei loro dischi più amati. rockol.it
Confermata l'uscita a #dicembre #2025 di Wish You Were Here 50 #music #legends #pinkfloyd #50years
I Pink Floyd tornano al vertice delle classifiche britanniche e anche di quelle italiane con "Wish You Were Here". L'album è stato proclamato Christmas Number One album nel Regno Unito grazie alla ristampa celebrativa per il 50° anniversario della pubblicazi facebook
> #1DelleClassifiche #AlbumCompilation #MusicassetteInItalia #PinkFloyd #RiedizioneDiWishYouWereHere #SonyMusic x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.